Над петдесет пожара са избухнали в Гърция през уикенда, съобщава гръцката агенция АНА-МПА, позовавайки се на информация на службата Гражданска защита.

От министерството на климатичната криза и гражданската защита са обезпокоени от големия брой пожари, които се регистрират много по-рано от обичайното, отбелязва агенцията.

Според данните през почивните дни в Гърция е имало 52 горски пожара като повечето от тях са възникнали след запалване отпадъци от земеделска дейност и заради човешка небрежност. По случаите има задържани. Всички пожари са били овладяни като при потушаването на някои са използвани самолети.

Гърция вече е предприела мерки за цялостна модернизация и подновяване на средствата и технологиите за борба с горските пожари. През тази година страната ще може да използва 164 нови пожарни автомобила на стойност 15,5 милиона евро. Сред тях има специализирани автомобили с цистерни с вместимост до 12 хиляди литра и превозни средства с висока проходимост за труднодостъпни терени.

Гърция разполага с близо четири хиляди пожарни автомобила. Самолетите и хеликоптерите, които ще могат да участват в гасенето на пожари, са 85 на брой. Някои от самолетите могат да транспортират над четири тона вода. Пожарната служба има на разположение още термокамери и дронове, с помощта на които пожарите да бъдат незабавно локализирани.