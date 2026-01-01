Днес в Апелативния съд в Битолия стартира на втора инстанция делото срещу Люпчо Георгиевски, председател на заличеното Сдружение "Културен клуб Иван Михайлов".

През юни миналата година Основният съд в Битолия постанови една година условна присъда с изпитателен срок от две години на Георгиевски, припомня БНТ. Последното заседание беше през май месец м.г. Тогава съдът издаде условна присъда срещу Люпчо Георгиевски. По време на изслушването другият Любчо Георгиевски, бившият македонски премиер, даде показания в полза на подсъдимия Люпчо Георгиевски.

Люпчо Георгиевски пред съда в Битоля: Няма да предам борбата на нашите дядовци за Македония

Най-очакваният развой е присъдата, издадена от Основния съд, да бъде отменена и Георгиевски да бъде оправдан. Има обаче и други варианти. Единият е, разбира се, тази присъда да бъде потвърдена, което ще даде възможност на осъденият да търси правата си пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Третата възможност е делото да бъде продължено.

"Аз се опасявам, че може да го върнат делото на първоначално, на Основния съд и да започне нова Голгота от 3-4 години по македонските съдилища. Защото те 3 години вече минаха, откакто това дело започна. Да, 3 години минаха и сега вече 4-та година идва. От това се опасявам аз", заяви Люпчо Георгиевски.