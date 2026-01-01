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Потребители на социалните мрежи Facebook и Instagram, собственост на Meta, алармираха за сериозни затруднения с достъпа до платформите тази сутрин.

Хората съобщаваха, че затрудненията са били най-сериозни при опит за отваряне на Facebook през настолната версия, от компютър.

При част от тях се е появявало съобщение: „Акаунтът ви в момента е недостъпен заради проблем със сайта. Очакваме този проблем да бъде разрешен скоро. Опитайте отново след няколко минути.

Срив във Facebook

Според сайта за проследяване на прекъсвания на онлайн услуги „Даундетектор“ (Downdetector) към 10:46 ч. българско време са били регистрирани 4808 сигнала от потребители на „Фейсбук“ в САЩ. Около 63 процента от тях са били свързани с проблеми при достъпа до уебсайта. Към 11:18 ч. българско време „Даундетектор“ е отчел 2829 сигнала от потребители на „Инстаграм“ в САЩ, които са съобщили за проблеми с приложението. Проверки на Ройтерс показват, че временни прекъсвания на достъпа до двете социални мрежи е имало и в Сингапур, посочва БТА.

Проблемите бяха налични и в България

Малко след 12:00 ч. достъпът до Facebook започна постепенно да се възстановява и към момента платформата функционира нормално за голяма част от потребителите.

От Meta не са предоставили все още коментар относно причините за срива.

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