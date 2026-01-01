Потребители на социалните мрежи Facebook и Instagram, собственост на Meta, алармираха за сериозни затруднения с достъпа до платформите тази сутрин.

Хората съобщаваха, че затрудненията са били най-сериозни при опит за отваряне на Facebook през настолната версия, от компютър.

При част от тях се е появявало съобщение: „Акаунтът ви в момента е недостъпен заради проблем със сайта. Очакваме този проблем да бъде разрешен скоро. Опитайте отново след няколко минути.“

Според сайта за проследяване на прекъсвания на онлайн услуги „Даундетектор“ (Downdetector) към 10:46 ч. българско време са били регистрирани 4808 сигнала от потребители на „Фейсбук“ в САЩ. Около 63 процента от тях са били свързани с проблеми при достъпа до уебсайта. Към 11:18 ч. българско време „Даундетектор“ е отчел 2829 сигнала от потребители на „Инстаграм“ в САЩ, които са съобщили за проблеми с приложението. Проверки на Ройтерс показват, че временни прекъсвания на достъпа до двете социални мрежи е имало и в Сингапур, посочва БТА.

Проблемите бяха налични и в България.

Малко след 12:00 ч. достъпът до Facebook започна постепенно да се възстановява и към момента платформата функционира нормално за голяма част от потребителите.

От Meta не са предоставили все още коментар относно причините за срива.