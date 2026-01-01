Испания срещу Аржентина, Ламин Ямал срещу Лео Меси, Луис де ла Фуенте срещу Лионел Скалони! Време е за големия финал на Мондиал 2026, предава Gong.bg. Последният мач на 23-тия Мондиал ще се проведе на стадион "МетЛайф" в Ню Джърси, а залогът в него е място в историята и вечна памет във футболния фолклор.

Испания излиза за втора световна титла в своята история, като първата беше спечелена през 2010 г. Аржентина пък преследва своите четвърти златни медали от Мондиал, като и в момента е актуален шампион.