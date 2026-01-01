Американските Айова, Канзас и още шест други щата заявиха днес, че завеждат искове срещу компанията "OpenAI" в съдилища в цялата страна заради вредите, които според тях ChatGPT нанася на децата, обвинявайки чатботовете, че принуждават децата да се самонараняват или да нараняват свои връстници, предаде Ройтерс.

Исковете, които са подадени пред щатски съдилища, целят да задължат "OpenAI" да направи промени в начина, по който работи ChatGPT по отношение на децата. Въпросните щата също така искат съдът да наложи на компанията задължение да се откаже от печалбите, които получава от младите си потребители.

Главният прокурор на Флорида е първият, който даде на съд "OpenAI", завеждайки дело във връзка със същите основания през юни. Компанията е изправена също пред десетки дела, по които е обвинена, че ChatGPT е допринесъл за масови стрелби или други прояви на насилие.