Наистина имахме дълго и наситено със съдържание заседание на Европейския съвет и ние трябва да си напишем домашното в сферата на конкурентоспособността като завършим развитието на единния пазар, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в изявление пред Европейския парламент относно заключенията от заседанието на Европейския съвет от 15 и 16 октомври.

Ето защо Европейската комисия ще предложи нови мерки за намаляване на административната тежест, ограничаване на зависимостта от външни доставчици и засилване на защитата на европейската икономика, каза тя.

Според нея Комисията е представила 12 пакета за опростяване на правилата, три от които вече са окончателно приети. Ако всички предложени мерки бъдат одобрени, те биха могли да намалят административната тежест с над 22 милиарда евро годишно. Комисията предлага и възприемането на принципа „само веднъж“, според който предприятията и гражданите ще подават дадена информация само веднъж, а администрациите ще използват изкуствен интелект за по-ефективната ѝ обработка.

По думите ѝ тази амбиция обаче трябва да възприета и от страните членки.

„Ето защо ние предложихме пакт срещу „позлатяването“. Той е много прост – правило, което е прието на европейско ниво, не може да стане по-сложно и фрагментирано, когато се приложи на национално ниво“, каза председателят на Европейската комисия. Пактът срещу „позлатяването“ (Pact against gold-plating) е ключова политическа инициатива, предложена от Урсула фон дер Лайен, чиято цел е да прекрати практиката на държавите членки да добавят излишни национални изисквания и административна тежест, когато въвеждат европейските директиви в местното си законодателство.

По отношение на енергетиката Комисията ще разработи план за изграждане на истински Европейски енергиен съюз с по-добра свързаност на мрежите и координирани доставки и покупки, каза Фон дер Лайен. Председателят на ЕК подчерта, че санкциите срещу Русия заради войната ѝ срещу Украйна ще останат в сила, докато Москва не прекрати войната и обвини Русия, че използва енергийните зависимости като средство за натиск.

ЕК ще засили и мерките за защита на европейската промишленост в условията на конкуренцията с Китай, заяви Фон дер Лайен. Според председателя на Комисията търговският дефицит на ЕС с Китай през 2025 г. е достигнал един милиард евро дневно, а субсидиите за китайските компании са до осем пъти по-големи от тези за сравними предприятия в страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Като пример за напредък в преговорите с Пекин тя посочи договорената годишна квота от 350 000 хибридни автомобила от Китай, която според нея ще намали износа с около 45%.

Фон дер Лайен каза още, че през декември Комисията ще представи инициативата „Диверсифицирай ЕС“ (Diversify EU) за подпомагане на европейските компании при диверсифицирането на веригите за доставки. Предвижда се също нов инструмент за по-бърза реакция при заплахи за интересите на ЕС и пакет за солидарност, който да не допуска отделни страни членки да бъдат оставяни сами да се справят с икономически натиск.

В сферата на миграцията председателят на ЕК отчете намаление на незаконните преминавания на външните граници на ЕС с 56% за последните две години и с още 34% от началото на тази година. Молбите за убежище са намалели с 19%, а делът на върнатите мигранти се е увеличил почти двойно за пет години и вече надхвърля 30%.

По думите ѝ Комисията ще предложи укрепване на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Фронтекс) и до края на годината ще представи рамка за европейско реагиране при извънредни ситуации по външните граници. Целта е страните членки да могат да реагират по-бързо на нови заплахи, включително на използването на миграцията като инструмент за натиск от страна на Русия и Беларус.