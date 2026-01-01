Американката Криста Пайк, която оцеля след неуспешен опит за екзекуция с две дози смъртоносна инжекция, вече може да ходи самостоятелно и да говори с цели изречения. Това съобщават американски медии, позовавайки се на информация от нейния адвокат.

Според публикация на TMZ състоянието на 50-годишната Пайк продължава да се подобрява. Тя обаче все още се възстановява от тежките последици от неуспешната процедура, а за цялостната оценка на здравословното ѝ състояние ще е необходимо повече време.

Оцеля след две дози от смъртоносния препарат

На 30 септември 2026 г. властите в щата Тенеси направиха опит да изпълнят смъртната присъда на Пайк чрез инжектиране на пентобарбитал. Въпреки приложените две дози препаратът не довел до смъртта ѝ.

След процедурата жената била откарана в болница в тежко състояние. В продължение на няколко дни тя била в безсъзнание и на апаратна вентилация, а адвокатите ѝ съобщиха за сериозни увреждания на двете ѝ ръце.

На 6 октомври Пайк дошла в съзнание и започнала да говори. Два дни по-късно адвокатът ѝ Стивън Феръл съобщил, че тя вече прави първите си крачки, макар и на кратки разстояния и с ограничена подвижност.

На 10 октомври тя била изписана от болницата и върната в затворническото лечебно заведение, където продължава да получава медицински грижи.

Предстои да се установят дългосрочните последици

Въпреки подобрението остават въпроси за пълното възстановяване на Пайк. По-рано адвокатите ѝ съобщиха за затруднения с концентрацията и паметта, както и за тежки увреждания на ръцете. Не е ясно дали всички последствия от неуспешната екзекуция ще бъдат преодолени.

Случаят предизвика сериозни въпроси относно процедурата за изпълнение на смъртни присъди в Тенеси. Губернаторът на щата Бил Лий разпореди независимо разследване и временно спря планираните екзекуции до края на 2026 г. Междувременно ръководителят на щатската затворническа система Франк Страда подаде оставка.

Защо Криста Пайк е осъдена на смърт

Пайк е осъдена за убийството на 19-годишната си съученичка Колийн Слемър през 1995 г. Тогава тя е на 18 години. Според съдебните документи жертвата е била подмамена в гориста местност край Ноксвил, където била пребита и убита.

Ако смъртната ѝ присъда беше изпълнена по план, Пайк щеше да стане първата жена, екзекутирана в щата Тенеси от повече от 200 години.