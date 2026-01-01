Колийн Слемър е мила и грижовна 19-годишна жена, която събира багажа си във Флорида и изминава над 800 километра, за да сбъдне мечтата си да учи компютърни науки в Ноксвил, щата Тенеси.
Именно там, през януари 1995 г., животът ѝ е прекъснат. Слемър е убита от 18-годишната си съученичка Криста Пайк.
През 1996 г. Пайк е осъдена на смърт. Въпреки усилията на адвокатите ѝ да смекчат присъдата, екзекуцията ѝ е насрочена за миналата седмица. Опитът за изпълнение на смъртната присъда обаче е неуспешен и Пайк оцелява.
След случилото се майката на Колийн, Мей Мартинес, чувства, че дъщеря ѝ отново остава в сянката на историята — този път заради вниманието към осъдената убийца.
„На престъпниците се отделя толкова много внимание. Защо?“, казва Мартинес пред. „Тя се губи в цялата тази история… забравена е.“
🔎 Christa Pike is conscious and speaking after surviving Tennessee’s failed execution attempt on September 30. She remains hospitalized, with severe injuries to her arms, and her prognosis is still unclear, according to her lawyers. 🏥 May Martinez, the mother of Pike’s victim, Colleen Slemmer, said she had a feeling Pike would survive. Asked what she thinks should happen next, Martinez replied, “It doesn’t matter what I think.” 💬😢— Knowledge Ocean News (@marlin_wizard) October 7, 2026
Тя обичала да помага на децата
Колийн прекарва по-голямата част от живота си в родния си град Ориндж Парк, щата Флорида, където живее с майка си, доведения си баща и по-малката си сестра, съобщава CNN.
Майка ѝ я описва като мила, грижовна и всеотдайна. Още от дете Колийн проявявала силно съчувствие към околните, особено към децата. Според Мартинес това отношение било повлияно и от нейното собствено възпитание.
„Колийн обичаше да се занимава с различни неща. Гледаше деца. Обичаше всичко, свързано с тях. Мисля, че това отчасти беше заради мен, защото работих в детска градина в продължение на 40 години“, разказва майка ѝ пред WVLT през 2025 г.
Грижовният характер на младата жена се проявявал и в отношението ѝ към общността. Тя била доброволец в Специалните олимпийски игри, съобщава Асошиейтед прес. Освен това помагала на деца с увреждания и аутизъм, като прекарвала обедните си почивки с тях, хранела ги и играела с тях, разказва Мартинес.
Continuing to remember Colleen Slemmer❤️ Also sending so much love & prayers to her mother, May Martinez & loved ones🙏🏼 https://t.co/NbPTiaDERv— - Adriienne. (@imadriienne) October 3, 2026
Колийн била дружелюбна и спокойна, а сред любимите ѝ занимания било карането на ролкови кънки. Майка ѝ пази живи спомените за нейния смях и за моментите, които дъщеря ѝ споделяла с доведения си баща. Тези спомени често ѝ напомнят за живота, който Колийн е можела да има.
Учителите я помнели като тиха и мила, но близките ѝ подчертавали и нейната независимост. Тя искала да превърне интереса си към компютрите и технологиите в професия.
„Още от самото начало беше компютърна маниачка. Тя и съпругът ми постоянно сглобяваха и разглобяваха компютри“, разказва Мартинес пред Асошиейтед прес. „Тя се доверяваше на всички и това се оказа фатално.“
Майка ѝ продължава да търси справедливост
Три месеца след като се премества в Тенеси, за да започне обучение по професионална квалификация по федералната програма Job Corps, Колийн е примамена от Криста Пайк на усамотено място извън кампуса. Там Пайк и нейният приятел измъчват и убиват младата жена, става ясно от решение на Върховния съд на Тенеси.
Приятелят на Пайк също е осъден във връзка с убийството.
Колийн и майка ѝ разговарят за последен път в нощта на престъплението. Заради лошия сигнал разговорът им е кратък. По-късно Мартинес се опитва да се свърже с дъщеря си отново, но тя не отговаря, разказва майката пред Асошиейтед прес.
Фил Кийт, който по време на осъждането на Пайк е началник на полицията в Ноксвил, разказва, че подробностите около престъплението продължават да го преследват.
„Видял съм много неща, но това се е запечатало в съзнанието ми, в паметта ми. Никога няма да го забравя“, казва той.
Мишел Ноуел, жителка на Тенеси, смята, че щатът вече е платил достатъчно заради Пайк.
„Платихме за Криста Пайк, сега плащаме за адвокати, плащаме болничните сметки, а вече се говори и за съдебни дела“, казва Ноуел пред CNN. „И най-лошото е, че Колийн е забравена.“.
Hoe het met de nabestaanden van Colleen Slemmer gaat, boeit de NOS blijkbaar niet. De naam van het slachtoffer van Pike wordt in (de huidige versie van) het artikel niet eens vermeld! 3/3 https://t.co/ZRnSHhEZdn— Een blik op de NOS (@eenblikopdenos) October 6, 2026
Мартинес и съпругът ѝ пътуват от Флорида до Нашвил, за да присъстват на изпълнението на смъртната присъда. В залата за свидетели майката държи снимка на дъщеря си.
След като завесата в помещението за екзекуции е спусната и свидетелите са помолени да напуснат, Мартинес научава, че Пайк е откарана в болница. Нещо се е объркало и екзекуцията не е била успешна. По-късно майката разбира, че осъдената е оцеляла.
Пред WTLV, филиал на CNN, Мартинес заявява, че се чувства предадена от властите в щата.
„Смятам, че щатът ми дължи голямо извинение“, казва тя по повод неуспешното изпълнение на присъдата.
Сега Мартинес е съсредоточена върху едно — да получи справедливост за дъщеря си и да не позволи споменът за нея да бъде заличен.
„Няма ден, няма дори минута, в която да не мисля за Колийн. Празниците са най-тежки“, споделя тя пред Асошиейтед прес.
Миналия месец семейството отбелязва рождения ден на Колийн. Ако беше жива, тя щеше да навърши 51 години.