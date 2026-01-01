Двама мъже загинаха при катастрофа на главния път Варна-Дуранкулак - до разклона за каварненското село Селце.

Инцидентът е станал на 21 октомври вечерта. Товарен автомобил се е ударил в движещ се пред него челен товарач с прикачено ремарке, съобщиха от полицията.

Мъж загина в тежка катастрофа в Добрич

На място е загинал 46-годишният водач на товарача. Шофьорът на товарния автомобил, 65-годишен мъж, е транспортиран към Многопрофилната болница за активно лечение в Добрич, но е починал по пътя.

По първоначални данни шофьорът на товарния автомобил е загубил контрол над превозното средство и се е ударил в задната част на движещия се пред него челен товарач.

Вследствие на удара са скъсани шасито на ремаркето и кабината на челния товарач.