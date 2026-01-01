Работник е тежко пострадал, след като е паднал от скеле, пригодено за саниране на жилищен блок в град Брезник, съобщи за БТА Любомир Владимиров, директор на дирекция „Инспекция по труда“ в града.

Инцидентът е станал на 18 октомври. Падналият веднага е бил транспортиран до болницата в Перник, без да е търсено съдействие на телефон 112.

Към момента работата на фирмата на обекта е спряна и се извършва проверка по случая.

От реанимацията на Многопрофилната болница за активно лечение „Рахила Ангелова“ съобщиха, че пострадалият е на 31 години, в кома и с тежка черепно-мозъчна и лицева травма. По информация от лечебното заведение, той е паднал от второто ниво на скелето.