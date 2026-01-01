Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън привлече вниманието с впечатляваща визия по време на официален държавен банкет в замъка Уиндзор. Съпругата на принц Уилям избра елегантна жълта рокля на ливанския дизайнер Elie Saab, която съчета с една от най-емблематичните тиари на британското кралско семейство – бижу, превърнало се в любимо на покойната принцеса Даяна, съобщава Page Six.

Бляскавото събитие се състоя на 20 октомври в чест на султана на Оман Хайтам бин Тарик, който е на държавно посещение във Великобритания. Сред присъстващите бяха крал Чарлз III, кралица Камила, принц Уилям и други представители на британското кралско семейство.

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За вечерния прием Кейт Мидълтън заложи на дълга рокля в наситен жълт нюанс от колекцията пролет/лято 2025 на Elie Saab. Тоалетът, чиято цена е приблизително 6500 долара, се отличава с плисирана пола, декоративно плетено деколте, деликатен отвор в предната част и ефирна прозрачна пелерина.

Особено внимание привлече тиарата Lover's Knot („Възелът на любовта“) на кралица Мери, украсена с диаманти и висящи перли. Историческото бижу е тясно свързано с принцеса Даяна, която го носеше на редица официални събития.

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Тиарата е изработена през 1913 г. по поръчка на кралица Мери, а през годините е носена и от кралица Елизабет II. Кейт Мидълтън започва да я носи през 2015 г., като постепенно тя се превръща в едно от най-разпознаваемите бижута в официалните ѝ визии.

Принцесата на Уелс допълни тоалета си с диамантени обеци Greville, диамантена гривна, свързана с кралица Мери, златиста чантичка Anya Hindmarch и блестящи обувки Aquazzura. Кралските отличия, които носеше, допълваха официалния характер на събитието.

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По-рано през деня Кейт беше избрала съвсем различна визия за посрещането на султана на Оман. Тя се появи с тъмнозелено палто, изработено по поръчка от Alexander McQueen, което съчета с историческа брошка, известна като Queen Alexandra's Three Feathers Brooch.

Бижуто датира от 1863 г. и включва диаманти, рубини и изумруди. Изборът на зеленото не остана незабелязан, тъй като цветът присъства и в националното знаме на Оман.

Държавното посещение има и историческо значение – това е първата подобна визита на султан на Оман във Великобритания от повече от четири десетилетия.

С появата си на официалния банкет Кейт Мидълтън отново съчета съвременната висша мода с богатото наследство на британската монархия, поставяйки в центъра на вниманието бижу, което продължава да напомня за стила на принцеса Даяна.