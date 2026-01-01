Русия е свалила повечето от над 600 дрона, насочили се към столицата Москва през нощта, съобщи в Телеграм кметът Сергей Собянин, предадоха ТАСС и Ройтерс.

Собянин добави, че двама души са били ранени при атаката извън града.

По думите на кмета на Москва от 20:30 ч. московско време в сряда до 04:00 ч. в четвъртък срещу столицата са били насочени 630 дрона. По-голямата част от тях са били неутрализирани от силите за противовъздушна отбрана на далечните подстъпи към региона, заяви Собянин, цитиран от ТАСС.

Снощи кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че Русия атакува украинската столица с балистични ракети.

Военната администрация в Киев съобщи, че ракетите са ударили частни домове, както и бензиностанция на източния бряг на река Днепър, която разделя града на две. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че шест души са ранени, а четирима от тях са хоспитализирани.