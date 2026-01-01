Федерален съдия в САЩ днес разпореди американският президент Доналд Тръмп да даде показания под клетва до 11 декември по делото му за клевета срещу Би Би Си, по което той иска обезщетение от 10 млрд. долара, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Британската медия обвини Тръмп, че умишлено бави производството, за да избегне отговорите на въпроси под клетва, отбелязва АП.

Президентът на САЩ заведе дело срещу финансираната с публични средства британска телевизия за май-малко 10 млрд. долара заради редактиран по подвеждащ начин видео клип с негова реч.

Случаят е един от няколкото заведени от Тръмп като частно лице дела срещу медии в рамките на по-голяма кампания за натиск върху начина на отразяването му в медиите, което той не харесва, посочва Ройтерс.

Американският съдия Енжълик Лет разпореди на президента на САЩ да отговори на въпроси от адвокатите на Би Би Си под клетва в решение на съдебното заседание от днес.

Тръмп отмени даването на показания по-рано през октомври тази година, позовавайки се на конфликт с президентските си задължения.

Делото бе заведено през декември във федерален съд в щата Флорида, след като Тръмп обвини Би Би Си, че като е съчетала различни части от негова реч от 6 януари 2021 г. умишлено е подвела зрителите, за да мислят, че той е насочил поддръжниците си да щурмуват Капитолия.

Би Би Си призна, че направените от нея редакции са подвеждащи и се извини на Тръмп, но отрече, че носи отговорност за клевета.