По обвинителен акт на Окръжната прокуратура в Шумен бе наложено наказание на 33-годишен мъж от село Сини вир, убил своя баща с особена жестокост, съобщиха от обвинението.

Той бе осъден на 15 години „лишаване от свобода“, които ще търпи при строг режим. Деянието било извършено на 4 април 2025 година.

Младият мъж живеел с родителите си в къща в гореспоменатото село. Битовите условия в дома им били лоши, семейството нямало постоянно трудови доходи, като разчитало на социални помощи и спорадични ангажименти срещу заплащане. Случвало се да прибягват и до теглене на бързи кредити.

31-годишен мъж уби баща си в Шуменско

В деня на убийството, между 31-годишния тогава мъж и 54-годишния му баща възникнал конфликт заради изхарчена от по-възрастния сума пари. Скандалът ескалирал във физическа саморазправа.

Мъжът е нанесъл побой на своя баща, удряйки го многократно в лицето и в главата. Заради употребата на алкохол преди това, 54-годишният не успял да се защити и изпаднал в безпомощно състояние. Когато си дал сметка за това, което е направил, той сам сигнализирал кмета на селото.

Пристигналият на място екип на спешна помощ констатирал смъртта на мъжа, по чието тяло имало видими следи от упражненото спрямо него насилие. Присъдата подлежи на протест и обжалване пред Апелативен съд-Варна.