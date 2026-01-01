Една от водещите транспортно-логистични компании в Европа, DISCORDIA, дава начало на „Километри с посока“, социално отговорна инициатива, която превръща ежедневната работа на компанията в инвестиция в бъдещето на транспортния и логистичния сектор. В продължение на осем седмици, до 13 декември 2026 г. включително, компанията ще дарява 1 евро на всеки 1000 километра, изминати от собствената си флота от камиони, както и от останалите й транспортни партньори при изпълнението на клиентски поръчки. В инициативата участват всички бизнес направления на DISCORDIA, а размерът на дарението ще зависи от общия пробег за периода.

Всеки месец DISCORDIA изминава десетки милиона километри, което дава възможност в рамките на кампанията да бъде събрана съществена сума в подкрепа на професионалното образование. През следващите осем седмици всеки отчетен километър ще увеличава общата сума на дарението. Натрупаният пробег и съответстващата му сума ще могат да бъдат проследявани в специална секция на корпоративния сайт на компанията, която се обновява в реално време.

Каузата, която ще бъде подпомогната, е избрана чрез вътрешно гласуване, в което всички служители на DISCORDIA имаха възможност да подкрепят една от три образователни инициативи. Изборът им е Професионална гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев“ в гр. Ботевград. Средствата ще бъдат използвани за подобряване на материалната база и създаване на повече възможности за практическо обучение, което ще позволи на учениците да упражняват наученото, да развиват практически умения и да се подготвят за различни ситуации, с които могат да се срещнат в бъдещата си работа.

С над 60-годишна история училището подготвя специалисти в направления, пряко свързани с дейността на DISCORDIA, сред които „Спедиция, транспортна и складова логистика“ и „Автомобилна техника и мехатроника“. „Професионалното образование се развива най-добре, когато има възможност за активен диалог с бизнеса и разбиране за реалните потребности на сектора. Затова за нас е особено ценно, че DISCORDIA проявява интерес към работата ни и към развитието на младите хора, които избират професионален път в транспорта и логистиката. Подобни инициативи показват, че сътрудничеството между бизнеса и образованието може да бъде не просто добра идея, а реална стъпка към по-добри перспективи за следващото поколение специалисти““, коментира Иван Николов, директор на Професионалната гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев“ в Ботевград.

Грижата за хората и развитието на професионалните умения са важна част от дългосрочния подход на DISCORDIA. Компанията инвестира в обучението на своите служители и в създаването на условия за професионално израстване на шофьорите, които са в основата на транспортната ѝ дейност. Чрез своята Академия за водачи DISCORDIA предлага безплатно специализирано обучение, практически занимания и работа с опитен ментор, за да помогне на кандидатите да развият уменията, необходими за професията на международен шофьор.

„В DISCORDIA знаем, че зад всеки успешен курс стоят професионализъм, опит и много хора, които работят заедно. Затова за нас е важно не само да създаваме условия за развитие на собствените си екипи, но и да допринасяме за подготовката на следващото поколение специалисти в нашия сектор. С „Километри с посока“ даваме възможност на всички наши колеги да обединят усилията си около кауза, която има значение за бъдещето на професията. Вярвам, че когато бизнесът и образованието вървят заедно, създаваме по-добри перспективи както за младите хора, така и за целия бранш“, коментира Христо Христов, основател и изпълнителен директор на компанията.

Инициативата „Километри с посока“ надгражда този ангажимент, като насочва общите усилия към младите хора, които тепърва избират своя професионален път. Шофьорите, които изминават разстоянията по европейските пътища, и колегите, които планират, организират и подкрепят транспортните операции, имат своя принос към инициативата. Така ежедневната работа на всички бизнес направления се превръща в обща кауза, избрана от самите служители.