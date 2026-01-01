Двa екипа на „Пътна полиция“ помогнаха на две жени, изпаднали в затруднение заради спукани гуми на автомобилите си. Благодарността на потърпевшите към служителите е признание за бързата реакция и човешкото отношение на униформените.

Малко преди 5:30 часа тази сутрин е постъпил сигнал от жена, която спукала гума на автомобил на 355-ия километър на автомагистрала „Хемус“. Инцидентът станал в участък с въведена временна организация на движението. Жената обяснила, че не може сама да смени гумата и няма възможност да продължи пътуването си.

На място бил изпратен екип на „Пътна полиция“. Служителите Красимир Миланов и Цветелин Цветков оказали съдействие и сменили гумата. Малко по-късно на телефон 112 постъпило и обаждане с благодарност към двамата полицаи за оказаната помощ.

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Друг подобен случай имало на 21 октомври. Жена от Варна изразила благодарността си към служителите Александър Ставрев и Валери Вълчев с писмо до директора на ОД на МВР-Шумен.

Около 17:00 часа, докато пътувала по автомагистралата от Шумен към Варна, малко преди бензиностанция, тя спукала гума. Полицаите забелязали случилото се, спрели и се притекли на помощ, без жената да ги е търсила.

В писмото си до директора на областната дирекция жената, г-жа Матеева, специално откроила не само бързата реакция на служителите, но и подкрепата, която получила от тях.

„Искам специално да похваля г-н Ставрев и г-н Вълчев, защото те не просто спряха, а останаха плътно до мен през цялото време. Оказаха ми огромна морална подкрепа, успокоиха ме в труден момент и не ме оставиха нито за миг, докато ситуацията не се разреши напълно. Тяхната бърза и адекватна реакция е пример за истинска грижа към гражданите“, написала тя.

Двата случая показват колко важни могат да бъдат навременната помощ и човешкото отношение, когато човек се окаже в трудна ситуация на пътя.