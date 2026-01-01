Фентанил на стойност 59 300 евро е открит след скандал между две жени в Русе, прераснал във физическа разправа. Случаят е от 27 май тази година, а Окръжната прокуратура в Русе вече е внесла в съда обвинителен акт срещу двете жени за престъпления, свързани с разпространение, придобиване и държане на високорискови наркотични вещества. Това съобщиха от прокуратурата.

След опит да избяга и изхвърли дрогата: Заловиха дилър на фентанил в Русе (СНИМКИ)

По време на разследването било установено, че на 27 май 28-годишната Р. Н. била с мярка за неотклонение „домашен арест“ на адреса си в Русе. Въпреки това продължила да продава наркотици от дома си. Те ѝ били доставяни по различни начини, включително и с куриер.

В същия ден 32-годишната А. Т. посетила жилището на Р. Н. с цел да закупи доза фентанил. Р. Н. ѝ претеглила 0,28 грама от наркотика, но между двете възникнал скандал.

А. Т. успяла да вземе стъклено шишенце, в което Р. Н. държала предназначения за разпространение наркотик, и се опитала да напусне апартамента. Стигнало се до физическа разправа пред входа на жилището. При скандала А. Т. изпуснала стъкленото шишенце и то се счупило, но тя успяла да избяга. Дамската ѝ чанта обаче останала в жилището на Р. Н.

Свидетел на случилото се подал сигнал на телефон 112 и на място били изпратени полицейски служители.

Така Р. Н. е предадена на съд за държане и разпространение на наркотика, а А. Т. – за неговото придобиване и държане.

За тези престъпления законът предвижда наказание от две до осем години лишаване от свобода и глоба от 2500 до 10 000 евро.

Р. Н. е с постоянна мярка „задържане под стража“ и до приключване на наказателното производство е настанена в затвора в Сливен.