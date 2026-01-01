Наложиха постоянен арест на 64-годишен мъж за блудство с дете в Лом, съобщиха от прокуратурата.
Мъжът е привлечен в качеството на обвиняем за блудствени действия с малолетно лице.
Прокуратурата разследва блудство с дете в община Струмяни
През лятото в къща, обвиняемият е извършил блудствени действия спрямо 12-годишно момиче с цел да възбуди полово желание без съвкупление.
Определението на съда относно мярката за процесуална принуда подлежи на обжалване.
Разследването по делото продължава под надзора на прокуратурата.