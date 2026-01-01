Окръжният съд в Хасково осъди на шест години и осем месеца затвор Нихат Каратай (50 г.), гражданин на Турция, за опит за контрабанда на 655,273 килограма марихуана през ГКПП „Капитан Андреево“.

Съдът му наложи и глоба в размер на 51 129,19 евро. Наказанието лишаване от свобода трябва да бъде изтърпяно при първоначален строг режим. Петчленият съдебният състав с председател Боряна Бончева постанови от наложеното наказание да бъде приспаднато времето, през което той е бил задържан под стража и под домашен арест.

БТА

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд в Пловдив в 15-дневен срок .

Каратай бе обвинен, че на 11 септември 2025 г. е направил опит да пренесе наркотика от България в Турция с товарен автомобил. Според обвинителния акт стойността на марихуаната е 5 360 572 евро.

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Подсъдимият пристигна в съдебната зала в инвалидна количка, придружаван от майка си, заради влошеното си здравословно състояние. Защитниците му Недялко Паталов и Донка Захирова обясниха, че той е претърпял два исхемични инсулта и не е в състояние да се обслужва сам. До момента мярката му за неотклонение е домашен арест, който изтърпява на адрес в Хасково.

В съдебната зала Каратай призна вината си и се извини за извършеното. „Осъзнавам, че съм в тежест на всички заради състоянието си и съжалявам за стореното“, каза той.

Прокурорът по делото поиска ефективно наказание лишаване от свобода при първоначален строг режим, като посочи чистото съдебно минало на подсъдимия като смекчаващо обстоятелство.

БТА

Защитникът Недялко Паталов поиска деянието да бъде преквалифицирано и призова съда да обсъди възможността за условно наказание с петгодишен изпитателен срок заради тежкото здравословно състояние на Каратай.

Преди началото на заседанието адвокат Паталов каза пред журналисти, че защитата очаква делото да приключи още същия ден. По думите му Каратай е получил сериозни здравословни увреждания след престоя си в следствения арест, а впоследствие състоянието му се е влошило повторно и се е наложило отново да бъде хоспитализиран.

Адвокатът посочи още, че защитата многократно е отправяла предложения до прокуратурата за сключване на споразумение, но не е получила отговор. По думите му Каратай е признал вината си още в началото на производството, преди да се включат защитници.