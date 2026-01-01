Паметни места от българската история ще оставят траен отпечатък върху Мариана и Любо в новия епизод на „Свобода на колела“ в събота от 16:30 ч. по NOVA. 150 години след Априлското въстание пътешествениците тръгват по следите на героите, за да съберат нови печати и да научат повече за подвига на загиналите за свободата на родината. Времето напредва, а приключението има още много спирки.

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Красотата на Родопите ще омае влюбените пътешественици. След нощувка край Смолянските езера двамата ще разгледат Регионалния исторически музей в Смолян, където ще попадат на толкова реалистичен експонат, който ще ги възхити.

Оттам пътуването ще навлезе в сърцето на Априлското въстание. Мариана и Любо ще посетят знакови места за въстанието от Оборище, където е взето съдбовното решение България да се вдигне на бунт, през Копривщица, където ще се докоснат до историята на Тодор Каблешков и неговото „Кърваво писмо“. В Клисура ще се запознаят с преданието за Боримечката и легендарното черешово топче, а стиховете на Христо Ботев и историята на живота му в музея в Калофер ще ги накарат да настръхнат.

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Всяко място носи своята история и ще им отнеме повече време да ги разгледат, отколкото са предвидили, а неочакван технически проблем с техния дом на колела ще промени пътя им. Дали това няма да са последните печати на приключенците?

Гледайте „Свобода на колела“ тази събота от 16:30 ч. по NOVA.