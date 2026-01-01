В Спешното отделение на Военномедицинска академия (ВМА) е постъпил пациент, представител на журналистическата гилдия, на когото са извършени необходимите медицински прегледи, консултации и манипулации с цел установяване на здравословното му състояние. След приключването им пациентът е освободен за домашно лечение, съобщиха от лечебното заведение.

Обръщаме внимание, че информацията относно здравословното състояние на пациента представлява специална категория лични данни и е обект на медицинска тайна, поради което не може да бъде предоставяна или разпространявана без наличието на изрично съгласие от негова страна, посочват от ВМА.

Служител на НСО блъсна журналистката Соня Колтуклиева, опозицията иска извинения и оставка (ВИДЕО)

По-рано днес от Националната служба за охрана съобщиха, че е разпоредена проверка на действията на служителите по сигурността, довели до инцидент с участие на служители на Националната служба за охрана (НСО) и представител на Информационна агенция ПИК по време на мероприятие с присъствие на охранявани от службата лица.