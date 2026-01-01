Започна водно-инженерното възстановяване на езерата в Южния парк в София, съобщиха от Столичната община.

Последователно се почистват водните площи на езерата „Панорама“, „Осморката“, („Патешка приказка“), „Безименно 6“ и „Езерото с папурите“.

Работата се извършва съвместно от екипите на Общинското предприятие „Паркове и градски градини“, които координират дейностите на терен и отстраняват растителност и „Водоснабдяване и канализация“ („ВиК“) ЕАД, на които е възложено водно-инженерното почистване, изгребването на наносите и възстановяването на хидровръзките в езерната каскада.

Възстановяват езерата в столичния Южен парк

Ообщият одобрен бюджет на проекта по програмата за гражданско бюджетиране „Идеи за града“ възлиза на 500 000 лв. (255 645.94 евро). До момента за първия етап - машинното и ръчно почистване на първите три езера („Безименно 4“, „Тъмното“ и „Скритото“) и задължителния екологичен доклад на СУ „Св. Климент Охридски“ – са изразходвани 53 109,00 евро. Новият договор с ВиК за предстоящите дейности е на стойност 203 442,30 евро с ДДС (169 535,25 евро без ДДС).

Възстановяването на водните площи на Южния парк е сред най-сложните хидротехнически и екологични обекти в града, тъй като езерната система не е поддържана основно повече от 30 години. Чувствителната екосистема и натрупаните земни наслагвания в каскадата от езера поставя инженерите и еколозите пред непредвидени предизвикателства.

Преградите на каналите вече са премахнати и отпушените връзки между езерата функционират по предназначение, като преливащата вода от „Панорама“ естествено покачва и нивото в „Осморката“, информираха от Общината и допълниха, че екипите са мобилизирани на терен с необходимата тежка и специализирана техника.

След финализирането на дейностите при езеро „Панорама“ и „Осморката“, екипите и техниката ще преминат към „Безименно езеро 6“ и „Езерото с папурите“.

"Над 200 тона отпадъци са събрани в различни части на София в рамките на есенното почистване", съобщи кметът Васил Терзиев на 17 октомври, когато се включи в последния ден от есенното почистване на столицата и в почистването на бреговете и подходите към езерата в Южния парк. Терзиев благодари на всички доброволци, както и на екипите на общинското предприятие "Паркове и градини", които почистват вътре в самото езеро.