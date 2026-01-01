Двата най-големи синдиката - КНСБ и КТ „Подкрепа“, проведоха протест в т.нар. Триъгълник на властта, пред сградата на Министерски съвет в София.

Протестът започна в 14:00 ч., в пика на горещината. Днес в цяла България е в сила жълт код за потенциално опасно време и високи градуси. Междувременно в сградата на Министерския съвет се провеждаше заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), на което се обсъждаха проектът на държавния бюджет за 2026 г., както и бюджетите на Националния осигурителен институт (НОИ) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

БГНЕС

БГНЕС

Синдикатите настояха за отмяна на Закона за държавния служител и свързаните с него подзаконови нормативни актове, така че всички работещи в администрацията да имат равни права и задължения. Те настояха още за отмяна на заложеното съкращаване на бюджетните средства за възнаграждения и замразяването на доходите, за недопускане на съкращения в административните структури без предварителен анализ на състоянието на всяка отделна институция, както и за осигуряване на допълнителен човешки ресурс за най-натоварените администрации.

По време на протеста синдикалните лидери и техните представители разкритикуваха ниските възнаграждения в държавния сектор и настояха за по-достойно заплащане на труда. Част от изказвания им бяха насочени срещу влиянието на едрия капитал и олигархичните интереси. Символично те провесиха на бесилка и представения в проектобюджета за 2026 г. държавен служител. Последва подпалване на платненото чучелото.

БГНЕС

БГНЕС

На част от плакатите на протестиращите пишеше: "Искаме работа, а не глад", "Държавната администрация не сме "разход", ние сме хора и професионалисти", "И ние сме хора, и ние заслужаваме устойчив доход", "Колко милиарда от нашите данъци отиват в частни джобове".

На протеста имаше засилено полицейско присъствие, но той премина спокойно. Не се стигна до напрежение, но хората се заканиха ако няма промяна, че ще продължат с протестните акции.

БГНЕС