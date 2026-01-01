Максимална температура от 38,4 градуса на сянка е измерена към 15:00 часа в Русе. Това съобщиха от хидрометеорологичната станция в крайдунавския град.

Досега най-горещо на 29 юни е било през 2017 г., когато термометрите са отчели 38,7 градуса. Най-студено на тази дата е било през 1978 г. - 11,8 градуса.

От 10 до 43 градуса: Времето през юли

Заради жегата общинската управа в Русе обособи временен пункт в центъра на града, където доброволци на Българския Червен кръст (БЧК) раздават на минувачите безплатна минерална вода.

В обособената шатра служители от отдел "Здравни дейности" измерват и кръвното налягане на нуждаещите се с цел превенция и предотвратяване възникване на спешни медицински състояния. Инициативата ще продължи до 3 юли - петък, включително.

Заради горещините машини оросяват с вода площади, централната пешеходна улица, както и големите булеварди в града.

Опасно горещо време: Обявен е жълт код в цяла България в понеделник

От Спешна помощ в Русе съобщиха, че не са получавани сигнали за почувствали се зле от горещините русенци.

От Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обявиха жълт код за опасно горещо време в цялата страна.