Процентът на запълване на комплексните и значими язовири е най-високият за последните 10 години, сравнен със стойностите, отчетени към същия календарен период. Това съобщава на сайта си Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Завиреният обем в комплексните язовири е с 15% по-голям спрямо обема през юни миналата година. МОСВ управлява водния ресурс в 52 значими и комплексни язовира.

С над 90% са запълнени язовирите „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Йовковци“, „Тича“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Асеновец“, „Боровица“, „Студена“, „Калин“, „Карагьол“, „Пчелина“, „Белмекен“, „Въча“, „Кричим“, „Кърджали“, „Ивайловград“ и „Розов кладенец“. Преливат язовирите „Пчелина“ и „Панчарево“, сочат данните на екоминистерството.

Днес и утре нивата на реките ще останат без съществени изменения. На 1 и 2 юли в резултат на валежите се очакват повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание, информира МОСВ.

Министерството напомня на местните власти да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022 - 2027 г. и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на ведомството.

В следобедните часове над Западна и Централна Северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици, съобщи по-рано Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).