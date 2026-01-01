Петима души бяха застреляни в северния германски град Щаде днес, съобщи местната полиция, цитирана от Франс прес и Ройтерс.
Тя е задържала предполагаемия убиец и още един човек, чиято роля в престъплението засега не е установена. Мотивите за стрелбата към този момент не са ясни.
Всички убити са пълнолетни. Има и ранени хора, чийто брой се уточнява.
Полицията каза, че не издирва други заподозрени и вече няма опасност за широката общественост.
Щаде се намира на около 40 километра западно от Хамбург.
Стрелбата е станала в младежки център в центъра на този град с малко под 50 хиляди жители.
JUST IN - At least 5 dead in shooting in Stade, Germany. Suspect apprehended. pic.twitter.com/z9DYaybAGG
— Confidential Post (@C_Post_News) June 29, 2026
Задържани са заподозрени. Мотивите за стрелбата за момента не са ясни.
Germany shooting latest: Multiple people killed in attack on town of Stade— Raw feed news (@Rawfeednews) June 29, 2026
Police said the motive for the attack is unclear
Read more: https://t.co/1L50mMKj9a pic.twitter.com/RJQh6qnlQq