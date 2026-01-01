/ iStock/Getty Images

Петима души бяха застреляни в северния германски град Щаде днес, съобщи местната полиция, цитирана от Франс прес и Ройтерс.

Тя е задържала предполагаемия убиец и още един човек, чиято роля в престъплението засега не е установена. Мотивите за стрелбата към този момент не са ясни.

Всички убити са пълнолетни. Има и ранени хора, чийто брой се уточнява.

Полицията каза, че не издирва други заподозрени и вече няма опасност за широката общественост.

Щаде се намира на около 40 километра западно от Хамбург. 

Стрелбата е станала в младежки център в центъра на този град с малко под 50 хиляди жители.

JUST IN - At least 5 dead in shooting in Stade, Germany. Suspect apprehended. pic.twitter.com/z9DYaybAGG

Задържани са  заподозрени. Мотивите за стрелбата за момента не са ясни.

 

CNN
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

Свят