Движението по пътя Гоце Делчев – граничен преход „Илинден“, в района на разклона за село Мосомище, временно се осъществява двупосочно в една лента заради пътнотранспортно произшествие (ПТП), съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Трафикът в участъка се регулира от екипи на „Пътна полиция“.

Валяк се стовари върху кола и блокира движението в Кресненското дефиле (СНИМКИ/ВИДЕО)

В началото на юни младеж на 19 години загина при катастрофа в района на гоцеделчевското село Борово.