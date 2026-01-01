Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняем и задържа 36-годишен мъж за държане с цел разпространение на половин килограм фентанил на стойност 30 993 евро, съобщиха от прокуратурата.

При специализирани действия на служители на отдел "Криминална полиция" са иззети над 500 грама фентанил, информираха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. На 26 юни край разклон за с. Трилистник на магистрала "Тракия" е спрян лек автомобил, пътуващ към Черноморието.

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При претърсване в колата е открит пакет със съмнително съдържание, а експертна справка е установила, че веществото е фентанил с тегло 505,11 грама. По случая са задържани водачът и спътникът му. Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пловдив.

От прокуратура уточниха, че по случая е привлечен като обвиняем мъж на 36 г. При извършването на проверката в багажника на автомобила е бил открит пътен сак, в който имало плик, облепен с черно тиксо, а в него се намирало горепосоченото количество наркотично вещество.

Обвиняемият е задържан за 72 часа. Извършват се действия по разследването.