Софийска районна прокуратура започва проверка във връзка със случай, при който млада жена е снимана в клип от таксиметров шофьор, който е качен в социална мрежа.

За случая стана ясно след телевизионен репортаж, по време на който жената, заяви, че клипът е заснет и качен в социална мрежа без нейното съгласие.

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Междувременно в Софийска районна прокуратура е постъпил сигнал от нея. Веднага след запознаване с него, прокурор при Софийска районна прокуратура възложи проверка на дирекция „Киберпрестъпност“ - ГДБОП.

В хода й следва да се снемат сведения от сигналоподателя и от таксиметровия шофьор, а клипът трябва да бъде свален от социалната мрежа, доколкото съдържа сцени, уронващи престижа на младата жена. Следва да се извършат и други действия с оглед изясняване на фактическата обстановка.

Наблюдаващ прокурор е указал проверката да се извърши в най-кратък срок.

Припомняме, че младата жена разказа пред NOVA, че след вечер навън е заспала в таксито, а на следващия ден разбрала, че кадри с нея са публикувани в TikTok. По думите ѝ това е довело до стотици съобщения от познати и непознати и до силен емоционален шок. Тя твърди, че не е знаела, че ще бъде снимана, а след като е разбрала за записа, е поискала той да не бъде публикуван. По-късно е настояла клипът да бъде изтрит.