Владимир Кличко вече е на българска земя. Една от най-големите легенди на бокса в световен мащаб бе посрещнат на летище „Васил Левски“ от президента на БФ Бокс Красимир Инински.

Той е в София и предстои да се срещне с министъра на младежта и спорта Енчо Керязов, с председателя на БОК Весела Лечева, както и с кмета на столицата Васил Терзиев.

Олимпийският и бивш двукратен световен шампион в тежка категория гостува във връзка с предстоящото Европейско първенство за мъже и жени. Шампионатът ще се проведе в „Асикс Арена“ от 15 до 26 септември.