Най-малко осем души бяха убити днес при руски атаки в украинските градове Днепър и Запорожие, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс.

Руска ракетна атака срещу обект на частно предприятие в град Днепър, в Югоизточна Украйна, отне живота на петима души, а още трима бяха убити в южния град Запорожие, съобщават украинските власти, цитирани от Ройтерс.

Губернаторът на Днепропетровската област Олександър Ханжа съобщи в канала си в Телеграм, че при атаката в Днепър са ранени 29 души. Той публикува снимка на сграда с изпочупени прозорци и замъглена снимка на тяло, лежащо до стълби.

Украинската полиция съобщи, че аварийно-спасителната операция след атаката продължава.

При друга руска атака с дрон срещу микробус в южния град Запорожие загинаха трима души - двама мъже и една жена, а седмина, включително 7-годишно момче, бяха ранени, съобщи в Телеграм Иван Федоров – началник на Запорожката регионална военна администрация.

Към този момент Русия не е коментирала атаките.

Войната на Москва в Украйна, която вече е в петата си година, отне живота на десетки хиляди хора. Украйна също поразява цивилни цели при атаки срещу Русия или окупирани от Русия територии, макар и в много по-малък мащаб, отбелязва Ройтерс. И двете страни отричат твърденията, че нанасят удари по цивилни цели.

Коментирайки атаките, украинският президент Володимир Зеленски каза, че е изключително важно Европа да се сдобие със собствени системи за противоракетна отбрана.