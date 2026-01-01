През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре (30 юни) ще бъде предимно слънчево и отново горещо. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидролгия (НИМХ). Синоптиците обявяват жълт код за потенциално опасно време и високи температури в цялата страна.

Горещината достига пик в края на юни, после идват бури и градушки

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НИМХ

В следобедните часове над Западна и Централна Северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 34° и 39°, в София - около 34°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 19°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 31°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

През следващите дни въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и условия за градушки. В сряда ще са главно в Северна България и планините, а в четвъртък и петък - из цялата страна, а в събота - в Централна и Източна България. Вятърът ще е от северозапад, в сряда слаб до умерен, а през следващите дни в много райони ще стихне.

Дневните температури ще се понижат, в събота максималните ще са между 27° и 32°. В неделя и понеделник ще бъде слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Ще бъде и малко по-топло