Задържаха рисков водач с положителна проба за наркотици, съобщиха от полицията.

Сигналът постъпил в РУ-Своге днес по обяд. Съобщено било, че водач на лек автомобил извършва рискови изпреварвания по път II-16. Униформените реагирали незабавно и засекли нарушителя в района на село Томпсън. При тестването на водача с техническо средство пробата му реагирала положително на кокаин.

Зрелищна гонка и полицейско куче: Спипаха криминално проявен шофьор с положителна проба за наркотици

59-годишният остава в полицейския арест за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство за престъпление.

Седмица по-рано, отново след сигнал от граждани, свогенските полицаи установиха и санкционираха за броени часове друг нарушител зад волана, застрашаващ живота и здравето на останалите участници в движението.