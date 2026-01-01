Задържаха мъж за управление на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества и притежание на наркотични вещества. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян.

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На 18 юни 2026 г., около 10:50 часа, на пътя Смолян – Мадан, за полицейска проверка е спрян лек автомобил „Ленд Ровър“, управляван от 35-годишен мъж от Русе. При извършен тест с техническо средство за употреба на наркотични вещества е отчетена положителна проба за кокаин. Водачът е отказал да даде кръвна проба за химическо изследване.

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В хода на последвалите процесуално-следствени действия е извършено претърсване и изземване в наета от него стая в хотелски комплекс, при което са намерени 0,52 грама вещество, реагирало при полевия наркотест на кокаин.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство за управление на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества и за притежание на наркотични вещества. Работата по случая продължава.