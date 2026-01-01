Почина пострадалият шофьор при катастрофата на пътя Свищов-Вардим, съобщиха от полицията.

Припомняме, че инцидентът е станал на 22 юни. 28-годишен шофьор се е ударил в насрещно движещ се автомобил, управляван от 66-годишен мъж.

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Пострадал е по-възрастният водач. Той е откаран с множество травми в болница в Плевен, където по-късно е починал.

Другият водач е тестван за алкохол, пробата е отрицателна. Проверката за наркотици е дала положителен резултат за метаамфетамин.

Той е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е и по случая се води разследване.