Мъж е привлечен като обвиняем за притежание на голямо количество наркотични вещества и осъществяване на принуда, съобщиха от полицията в Перник.

Случаят е от преди една година, когато в полицията се оплакал 35-годишен мъж, че е бил бит от свой познат. Служители на Второ РУ предприели разследване и установили, че деянието е извършено от 33-годишен жител на областния град.

В хода на разследването са извършени претърсвания в домовете на двамата. От дома на 35-годишния е иззета доза амфетамин, а от жилището на по-младия – плик с тегло около 40 грама бяло твърдо вещество и 18 пликчета с прахообразно вещество с общо тегло около 20 грама. Двете вещества са реагирали на амфетамин.

Изяснено е още, че 33-годишният е осъществил принуда спрямо по-възрастния да употреби наркотици. По-късно двамата са заминали за столицата, където 35-годишният отново е бил бит, но разследването по този случай продължава от криминалисти на СДВР. За извършената принуда и притежанието на наркотични вещества 33-годишният е привлечен като обвиняем, като му е наложена мярка за неотклонение „парична гаранция“.