Пред погледите на стотици жители и гости на Враца оживя магията на автентичната Северняшка сватба - един от най-вълнуващите акценти в програмата на събора "Леденика", съобщиха от Общината.

Община Враца

Община Враца

За първи път в историята на събитието две двойки избраха да свържат съдбите си именно сред българските традиции, превръщайки празника в истинско тържество на любовта и фолклора.

Община Враца

Община Враца

Началото бе поставено с обичая „калесване“, след което бяха пресъздадени два автентични сватбени ритуала - по един за всяка от младоженските двойки.

Фолклорен фестивал „Леденика“ събира стотици във Врачанския Балкан

След ритуалите Марина и Милен Николови, както и Симона и Владислав Ботеви, официално сключиха граждански брак и получиха благословията на Негово Високопреосвещенство Врачанския митрополит Григорий.

Община Враца

Община Враца

Община Враца

Кметът Калин Каменов поздрави младоженците за избора им да поставят началото на семейния си път по този неповторим начин, пожела им здраве, обич и щастие и благодари на всички, които пазят и съхраняват българските традиции живи.

Община Враца

Община Враца

Приветствие към присъстващите отправи и Нейно Превъзходителство Дай Цинли - извънреден и пълномощен посланик на Китай в България.

Община Враца

Празничната програма продължи с концерт на оркестър „Плам“-Русе, който допълни атмосферата с любими фолклорни изпълнения и много настроение.