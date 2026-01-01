От 31 май 2027 г., се преустановява продажбата на някои инсулини, съобщават от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), на сайта си, където са посочени наименованията на инсулините.

Преустановяването на продажбите е обявено предварително, за да се осигури необходимото време за организиране на лечението на засегнатите пациенти. Здравните институции и медицинските специалисти са уведомени своевременно за предстоящата промяна.

Забраната за износ на инсулин и някои антибиотици е удължена

Пациентите не следва самостоятелно да прекъсват или променят лечението си. Информация относно лечението занапред ще се предоставя от лекуващия лекар. Действащите рецепти и протоколи запазват валидността си до тяхното изтичане или до преценка на лекуващия лекар. При действащ протокол, лекуващият лекар определя какви действия да бъдат предприети, съгласно правилата за предписване и отпускане на лекарствените продукти. При въпроси, свързани с лечението си занапред, пациентите могат да се обърнат към своя лекуващ лекар или към специалист ендокринолог.