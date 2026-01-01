Командирът на смесения авиационен корпус на Северния флот на Русия Александър Отрощенко е сред загиналите при катастрофата на транспортния самолет Ан-26 в Крим в края на март. Това съобщи губернаторът на Мурманска област, където е базиран флотът, Андрей Чибис.

„Миналата седмица се случи трагедия - самолет се разби в Крим. Загинаха наши бойци, военнослужещи от Северния флот. Сред тях, за съжаление, беше и командирът на смесения авиационен корпус на Северния флот Александър Иванович Отрощенко, с когото се бяхме видели преди няколко дни“, заяви Чибис на оперативно съвещание в правителството на региона.

Губернаторът започна заседанието с минута мълчание в памет на загиналите военнослужещи, предаде ТАСС.

По данни на разследващите на 31 март самолетът се е разбил в района на село Куйбишево в Бахчисарайския район на Крим. На борда е имало 7 членове на екипажа и 23 пътници. Както по-рано съобщиха от руското Министерство на отбраната, върху самолета не е имало външно въздействие. По предварителни данни причината за катастрофата е техническа неизправност.