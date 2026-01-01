Два от буферните паркинги на столичното метро вече няма да имат функцията "Паркирай и пътувай". Причината е злоупотреба с условията за тяхното използване. Става дума за паркинг "Джеймс Баучер" с 577 места и паркинг стадион "Васил Левски" със 193 места.

Решението е взето след анализ и проверки на системите за видеонаблюдение, отчитане на пътуванията и почасовото паркиране. Така се отварят 770 паркоместа за реално ползване в централната градска част, посочват от Столична община, предава БНР.

Досега петте буферни паркинги в София работят на принципа "Паркирай и пътувай" срещу годишна карта за градския транспорт. Идеята е да се намали трафикът и да накара хората да пътуват с градския транспорт до по-далечните части на столицата.

Очаква се от 1 март паркингите на стадион "Васил Левски" и "Джеймс Баучер" да изгубят тази своя функция и да станат за всички.

На брифинг заместник-кметът в н​​аправление "Транспорт и градска мобилност" Виктор Чаушев заяви:

"Искаме да отворим тези паркинги, така че те да бъдат най-полезни за гражданите, а именно да могат да се ползват справедливо от всички".

Ще има месечен абонамент. При станция "Джеймс Баучер" ще бъде намален с 25% и вече ще е 140 евро, съобщиха от общината в сряда. Това се случва след като е установена злоупотреба със заобикаляне на условията за използване на паркинга срещу карта за градския транспорт. Но няма данни за това колко са неправомерно използващите паркинга.

Председателят на постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност, както и на групата на местна коалиция "БСП за България" в Общинския съвет Иван Таков коментира това решение, което по негови думи е взето еднолично от кмета Васил Терзиев. Според него е трябвало да бъде направен цялостен анализ на буферните паркинги и ефектът от тях.

Останалите буферни паркинги в периферните части на града "Цариградско шосе", "Бели Дунав - Надежда" и "Бели Дунав - Връбница" остават с функцията "Паркирай и пътувай".

Според Екатерина Виткова, която е чест потребител на буферните паркинги, доста хора, включително общинските съветници, не знаят какви са условията за ползване на тези паркинги. Тя твърди, че не е нужно да имаш годишна карта, а е достатъчно да имаш само месечна карта за метрото, за да можеш да използваш буферните паркинги.

По думите ѝ това решение е "недостойно и в ущърб на гражданите":

"Не можеш да постъпваш така с хората. Ако ти трябват пари, не ти стигат парите, за да поддържаш тези паркинги или трябва да пълниш хазната по други причини, просто излез и кажи и предложи други решения. Има много други начини, а не да се действа така подмолно".

Според Виткова целта е да "си продадат тези паркоместа на висока цена".