„Цял Ливан трябва да гори“, заяви израелският министър на националната сигурност Итамар Бен Гвир, представител на крайната десница и ключов политически съюзник на премиера Бенямин Нетаняху, след съобщението за смъртта на четирима израелски военнослужещи.

„При цялото ми уважение към американците, Израел трябва ясно да покаже на целия свят, че кръвта на нашите синове и сигурността на нашите граждани не подлежат на пазарлък. Цял Ливан трябва да гори“, се казва в изявление на Бен Гвир, цитирано от АФП.

По-рано през деня израелската армия обяви, че четирима нейни войници са загинали по време на операции в Южен Ливан. Това са първите израелски военни жертви след подписването на споразумението между Вашингтон и Техеран, което има за цел да доведе до прекратяване на войната в Близкия и Средния изток на всички фронтове, включително в Ливан, където Израел и подкрепяното от Иран движение Хизбула продължават да се сражават.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха, че през тази нощ са нанесли и ще продължават да нанасят удари по бойци и инфраструктура на ливанското проиранско движение "Хизбула" в няколко района на Южен Ливан. ЦАХАЛ допълниха, че атаките са в отговор на неколкократните нарушения на примирието от страна на "Хизбула", предаде Ройтерс.

Израел обвинява „Хизбула“, че продължава да поддържа военна инфраструктура и бойни позиции в Южен Ливан в нарушение на договореностите за примирие. От своя страна движението твърди, че действията му са насочени срещу израелски военни цели и са част от подкрепата му за палестинците в Газа.

Последните удари идват на фона на засиленото регионално напрежение и усилията на международните посредници да предотвратят разширяване на конфликта в Близкия изток.