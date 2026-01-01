Най-малко петима души бяха убити от израелски въздушни удари в Южен Ливан тази сутрин въпреки обявеното вчера примирие между Израел и ливанската шиитска групировка "Хизбула", предаде ливанската новинарска агенция ННА.

Световната агенция Ройтерс съобщи вчера, цитирайки високопоставен американски представител, че Израел и "Хизбула" са се споразумели за прекратяване на огъня, което е влязло в сила в 16:00 ч. местно време (също и българско) в петък, 19 юни. Това бе потвърдено пред Ройтерс от висш израелски държавен служител и от двама души от "Хизбула".

ННА обаче по-късно предаде, че и след споменатия час Израел нанася удари на ливанска територия.

Според информацията на ННА израелски военни самолети и дронове са нанесли серия от удари през нощта срещу събота и тази сутрин в региона на Набатия, разрушавайки жилищни блокове и къщи, като едновременно с това районът е бил подложени и на артилерийски обстрел.

Около 6:30 ч. тази сутрин израелски изтребители са придошли на две вълни към град Арабсалим, като при тази масирана атака са убити трима души, информира ливанската агенция.

Удар с дрон в Дейр аз Захрани е взел една жертва, допълва ННА. Към 7:30 ч. израелски дрон е причинил смъртта на мотоциклетист, влизащ от изток в Дуеир.

Град Набатия е бил подложен на обстрел около 5:00 според ливанската агенция.