Специализирана полицейска операция по линия на противодействие на производството, държането и разпространението на наркотични вещества беше проведена на територията на област Благоевград. В рамките на акцията са задържани няколко лица и са иззети значителни количества канабис, кокаин и марихуана.

На 14 октомври служители на РУ-Петрич са извършили проверка на вила в местността „Врътката“, край с. Чуричени, ползвана от 21-годишен местен жител. В къщата са открити найлонови пликове и чували с около 11 килограма сух канабис, а в близост до вилата – още 21 растения, с общо тегло над 14,7 килограма, реагиращи положително на канабис. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

В същия ден, на ул. „Ташко Малев“ в Благоевград, е задържан 31-годишен мъж от Кюстендил. При проверка у него е открита кутия от цигари, съдържаща около 2,2 грама марихуана.

Криминалисти от ОДМВР-Благоевград са извършили и проверка в местността „Орманбашиите“ край Хаджидимово. Там, покрай земна дига, са намерени платнища и чували с около 35,4 килограма сух канабис, полусухи растения (около 2,16 кг), както и около 180 растения, открити в две обособени ниви. И по този случай е образувано досъдебно производство.

Около 01:20 ч. на 15 октомври, на ул. „Битоля“ в Благоевград, полицейски екип е спрял лек автомобил „Опел Корса“, управляван от 42-годишен мъж от града. До автомобила е открито найлоново пликче с 0,67 грама бяло прахообразно вещество, реагиращо положително на кокаин при полеви тест.

Работата по всички случаи продължава, съобщиха от ОДМВР-Благоевград.