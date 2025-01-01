Атомната електроцентрала в югоизточния украински град Запорожие, окупирана от руските въоръжени сили, не представлява "непосредствена опасност", докато функционира благодарение на "резервните дизелови генератори", заяви днес ръководителят на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси, цитиран от Франс прес.

Той подчерта, че "най-голямата електроцентрала в Европа е лишена от външно електрозахранване от поне една седмица, което е най-дългият случай от този тип за повече от три години и половина война".

По-рано украинският президент Володимир Зеленски нарече ситуацията в централата "критична", отбелязва АФП.

Ръководството на централата е информирало МААЕ, че обектът разполага с резерви от гориво за повече от 10 дни работа, според съобщението на агенцията.

"Ясно е, че тази ситуация не е устойчива от гледна точка на ядрената безопасност", каза Гроси. "Никоя от двете страни няма да има интерес от ядрена авария... Аз съм в постоянен контакт с двете страни с цел да се възстанови бързо връзката на централата с електропреносната мрежа", подчерта той.

Москва и Киев многократно си отправиха взаимни обвинения, че рискуват ядрена катастрофа, като атакуват обекта, и си прехвърлиха отговорността за последното прекъсване на електрозахранването, припомня АФП. Шестте реактора на централата, които преди войната произвеждаха около една пета от електроенергията на Украйна, бяха спрени след поемането на контрола от Москва.

Но централата се нуждае от електроенергия, за да поддържа своите системи за охлаждане и безопасност, които предотвратяват ядрена авария, като например стопяването на ядрото на реакторите.

От началото на войната централата е изложена на множество заплахи за сигурността си, включително чести бомбардировки в близост, нееднократни прекъсвания на електрозахранването и недостиг на персонал. Разположена близо до град Енергодар, на брега на река Днепър, атомната електроцентрала се намира в близост до фронтовата линия.