МВР назначи нови директори на областните дирекции в Кюстендил, Пловдив и Перник.

Припомняме, че в ефира на NOVA служебният вътрешен министър Емил Дечев Сменени обяви, че са сменени 23 от 28 шефове на областни дирекции на МВР. Останалите петима за момента остават.

„Дебело ще подчертая, че и новите не трябва да се считат за непоклатими. Ако видим нарушения на закона, няма да ни попречи и тези нови да сменим. За да се направят честни, законосъобразни избори, трябва да имаме доверие в директорите на областните дирекции”, каза Дечев.

Кюстендил

Новият директор на Областната дирекция на МВР в Кюстендил старши комисар Райчо Омерски беше представен официално пред състава на дирекцията от временно изпълняващия длъжността заместник главен секретар Георги Кандев. Това съобщиха от пресцентъра на полицията в Кюстендил.

Със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев старши комисар Райчо Омерски е временно преназначен на длъжността директор на Областна дирекция на МВР – Кюстендил.

Ст. комисар Райчо Омерски е роден през 1972 г. Завършил е ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, специалност „Технология и управление на транспорта“. В системата на МВР работи от 1992 г. Заемал е мл. изпълнителски, изпълнителски и ръководни длъжности през годините, многократно е награждаван за постигнати резултати в работата си, посочиха още от полицията.

Гл. комисар Кандев пожела успех на служителите и новия директор и подчерта, че имат подкрепата на ръководството на МВР, допълват от пресцентъра на дирекцията.

Досегашният директор - старши комисар Светослав Григоров, изпълняваше длъжността директор на ОД на МВР – Кюстендил, от 6 юли 2023 година. Той беше директор на дирекцията и от м. април до м. октомври 2022 година.

Пловдив

Заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов представи пред личния състав новия директор на Областната дирекция на МВР – Пловдив Васил Костадинов, съобщиха от институцията.

Костадинов заемаше поста и в периода 2022 – 2023 г.

Той е роден през 1972 г. в град Пловдив. Завършил е специалност „Охрана на обществения ред и борба срещу престъпността“ във Висшия институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност (ВИПОНД) и специалност „Право“ във Великотърновския университет. В системата на МВР започва работа през 1994 г. и последователно е заемал различни изпълнителски и ръководни позиции в подразделения на пловдивската дирекция на полицията. За постигнати високи резултати през 31-годишния си професионален стаж в МВР Васил Костадинов е награждаван многократно с „писмена похвала“ и „обявяване на благодарност“, а тази година от министъра му е връчен Почетен знак на МВР III степен, посочиха от пресцентъра полицията.

През август 2023 г. бе освободен от поста директор на Областната дирекция на МВР – Пловдив заради създалото се напрежение във връзка с действията на полицията след убийството в пловдивското село Цалапица на 24-годишния Димитър Малинов.

Перник

Старши комисар Павел Млеканов е новият директор на Областната дирекция на МВР – Перник.

Той е временно преназначен на поста със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев. Днес старши комисар Млеканов беше официално представен пред състава на дирекцията от главния секретар на МВР главен комисар Георги Кандев. Павел Млеканов работи в системата на МВР от 1999 година.

Професионалният му път започва в столичното 09-о районно управление, където заема длъжността оперативен работник. В хода на кариерата си е изпълнявал различни изпълнителски и ръководни функции, включително директор на ОДМВР – Перник в периода от 28 април 2022 г. до 5 октомври 2023 г. До настоящото си назначение старши комисар Млеканов е бил част от звеното за подпомагане дейността на министъра на вътрешните работи. Той е магистър по икономика и право.

Досегашният директор на ОДМВР – Перник Милчо Милчов е преназначен на друга длъжност в системата на МВР.