Локалното прекратяване на огъня в близост до Запорожката АЕЦ приключи, след като бяха възстановени и двата електропровода, заяви говорителката на назначената от Русия управа на централата Евгения Яшина, цитирана от Ройтерс и ТАСС.

В момента украинските въоръжени сили обстрелват бреговата линия на намиращия се в непосредствена близост град Енергодар, но самото населено място не е под обстрел, добави тя.

През последното денонощие над града са засечени украински дронове, според същия източник.

Междувременно според местните проруски власти безпилотен апарат на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) е паднал на територията на автогарата в Каменка Днепровска, фронтови град, съседен на Енергодар. Дронът не е избухнал, според назначената от Москва администрация.

По-рано проруските власти съобщиха, че дрон на ВСУ е атакувал най-голямата болница в същия град, като е повредил фасадата на сградата, стъклата и пералното помещение.