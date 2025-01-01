Западът се готви да обвини Русия за възможен инцидент в Запорожката атомна електроцентрала. Това се посочва в изявление на пресбюрото на руската Служба за външно разузнаване (СВР), получено от ТАСС.

„Западът се готви да обвини Русия за възможен инцидент в Запорожката атомна електроцентрала. Пресбюрото на Руската служба за външно разузнаване съобщава, че според информация, получена от СВР, европейските представители на НАТО призовават киевския режим спешно да търси начини за промяна на хода на украинския конфликт, който е неблагоприятен за Запада, както и на общественото му възприемане на Запад. Предлага се най-ефективният начин за постигане на тази цел да бъде мащабен саботажен акт, довеждащ до жертви сред украинци и жители на страни от ЕС, подобно на трагедията с полет MH17 на Malaysia Airlines през 2014 г.“, се казва в изявлението.

Пресбюрото отбелязва, че във връзка с това се разглежда вариант за саботаж в Запорожката АЕЦ, който да доведе до разтопяване на ядрените ѝ реактори. „За най-голямо предизвикателство при реализиране на подобен план аналитичният център определя това как да бъде възложена отговорността за катастрофата на Русия“, допълват оттам.

В тази връзка, добавя пресслужбата, Chatham House възнамерява предварително да подготви защита „за всякакво развитие на събитията“. „Целта е да се осигури медийно отразяване на ситуацията по такъв начин, че западната общественост еднозначно да застане на страната на Киев по въпроса за определяне на виновника за инцидента“, отбелязват от СВР.