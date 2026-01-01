Директорът на Регионална дирекция национален и строителен контрол (РДНСК) в Ловеч днес е подал оставката си, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред журналисти по повод строителството на автомагистрала "Хемус". По думите му на обекта има незаконно строителство от 2021 г.

"Директорът е напуснал, защото има комисия на организираната слепота и в нея са се събрали служители на Дирекция за национален строителен контрол, Регионална дирекция за национален строителен контрол и Агенция "Пътна инфраструктура", които са казали, че това, което виждат е временен път", добави Иван Шишков. Изградена инфраструктура на бъдеща магистрала на трасе, което тогава не беше отчуждено, и всички те се събират и казват, че това е временен път, платен за 14 млн. евро, допълни той.

"Хората започват да се разбягват, защото няма да избягат от това да понесат законовата си отговорност", заяви регионалният министър.