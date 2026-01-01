Завърши ремонтът в платното за Варна на близо 9 км от АМ „Хемус“ в Софийска област /между 23-ти и 32-ти км/. Строителните работи започнаха на 4 юни и трафикът преминаваше двупосочно в платното за София.

Екипите на пътноподдържащото дружеството работиха ежедневно при стриктно спазване на работния график и планираните дейности приключват по-рано от предвиденото. Отсечката е с нова асфалтова настилка и маркировка. С изпълнените дейности се повишава безопасността на движение и комфорта при пътуване, съобщават от АПИ.

Тази сутрин беше възстановено движението и в платното за София в 5-километровия ремонтиран участък на АМ „Тракия“ в област Пазарджик /между 55-ти и 60-ти км/.

Пускат движението по ремонтираното платно за София на АМ „Тракия“ в Пазарджишко

До края на юни е планирано да завършват останалите ремонти на АМ „Тракия“ в областите Софийска и Ямбол.

За да се улесни пътуването в петък от 16 ч. до 23 ч. и в неделя от 15:30 ч. до 22 ч. ще се спре движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, като те в този период от време може да преминават по Подбалканския път I-6.

Ограничението не се отнася за превозните средства, които извършват обществен превоз на пътници, превози на опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони.

Предвижда се тежкотоварният трафик да бъде спрян отново на 26 юни и на 3 юли за пътуващите в посока Бургас, а на 28 юни и на 5 юли в посока София.

В Софийска област се ремонтира платното за Бургас в участъка между 33-и и 39-и км и превозните средства преминават двупосочно в платното за София. Организацията на движението в отсечката с дължина около 5,5 км, ще се променя поетапно в зависимост от интензивността на трафика.

От 12 ч. днес до 17 ч. на 20 юни движението ще е организирано в две ленти в посока Бургас и една за София.

От 17 ч. в събота – 20 юни, до 10 ч. на 23 юни, превозните средства ще преминават в две ленти в посока София и една за Бургас.

В област Стара Загора в момента се ремонтират 11 км в платното за София, в участъка между 218-ти и 229-ти км. Строителните работи в платното към Бургас, които стартираха на 4 юни, завършиха късно вечерта на 17 юни и в момента трафикът преминава двупосочно по обновеното платно, а строителните дейности са в платното за столицата. Срокът за завършването на строителните дейности между 218-ти и 229-ти км е до края на юни.

В област Стара Загора от тази вечер ще се разшири обхватът на участъка в платното за София, което се ремонтира. Строително-монтажни работи ще се извършват и от 208-и до 218-и км като планираните дейности в тази отсечка се предвижда да завършат до 3 юли. С изпълнението и на двата участъка общо в област Стара Загора ще се ремонтират 21 км от автомагистралата.

В област Ямбол за ремонт на фуга на съоръжение е ограничено преминаването в платното за София в участъка между 284-ти и 285-ти км и движението е двупосочно в платното за Бургас. Монтирането на нова фуга на другото съоръжение между 274-ти и 275-ти км завърши и преминаването в отсечката се осъществява без ограничения.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите, на които им предстои пътуване през уикенда, да спазват пътната сигнализация, въведената временна организация на движение и ограниченията на скоростта в участъците с ремонт. Строителните работи на АМ „Тракия“ и на АМ „Хемус“ са възложени на „Автомагистрали“ ЕАД, с което АПИ има договори по ЗОП за текущ ремонт и поддържането им.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но планираните дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.