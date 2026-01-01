„Ще изяде ли мишката книжката?“ – въпрос, който звучи почти носталгично във време, когато детското внимание все по-често е приковано към дисплеи, таблети и смартфони. Надпреварата между традиционните форми на игра и дигиталния свят продължава с пълна сила, но пазарът показва, че класическите играчки далеч не са изгубили битката.

Данните на големите търговски вериги за детски стоки сочат, че пазарът на физически играчки в България остава стабилен. Въпреки това страната ни все още е сред държавите в Европейския съюз, където домакинствата отделят най-малко средства за подобни покупки. Средно българските семейства инвестират под 500 евро годишно в играчки, като разходите значително нарастват около празници като Коледа и 1 юни.

Същевременно статистиката показва и друга тенденция – вносът на играчки, предимно от Китай, продължава да расте. Това е ясен сигнал, че броят на покупките се увеличава, независимо от икономическите предизвикателства.

Изборът на играчки естествено зависи от възрастта на детето, но няколко категории се открояват като безспорни фаворити. Най-сериозен ръст отбелязват настолните и стратегическите игри, предпочитани от деца в училищна възраст и тийнейджъри. Следват конструкторите и STEM комплектите, които съчетават забавление и учене, а третото място остава за традиционните плюшени играчки – вечната класика при най-малките.

Особено впечатляващо е възраждането на настолните игри. Днес те отдавна не се свързват единствено с познатите семейни заглавия от миналото, а предлагат разнообразни стратегии, образователни предизвикателства и възможности за съвместна игра. Родителите все по-често ги избират като начин да прекарват качествено време с децата си далеч от екраните. Все по-добре се приемат и игрите, създадени от български автори, които черпят вдъхновение от националната история, култура и география.

Плюшените играчки също запазват своето място, макар и с променена роля. Днес те са най-търсени за бебета и деца в ранна възраст, където служат както за комфорт, така и за стимулиране на сетивата. При по-големите интересът към класическите плюшени играчки намалява, освен когато са свързани с популярни анимационни персонажи или герои от света на видеоигрите. В същото време те остават сред най-често избираните подаръци за рождени дни и семейни посещения.

Силен интерес продължават да предизвикват и конструкторите, които формират значителна част от бюджета за детски играчки. Родителите ги ценят заради уменията, които развиват – логическо мислене, концентрация и фина моторика, докато за децата те са възможност да изграждат собствени светове и истории.

Любопитна е и една по-нова тенденция – все повече семейства предпочитат да купуват по-малко играчки, но да залагат на по-високо качество, устойчиви материали и дълъг живот на продукта. Дървените играчки например постепенно печелят позиции за сметка на евтините пластмасови алтернативи. Наред с това онлайн търговията продължава да расте и вече близо половината от всички покупки на играчки – независимо дали за игра или за подарък – се случват в интернет.

Така, въпреки променящите се технологии и навици, играта остава важна част от детството. Просто днес тя все по-често търси баланса между забавлението, развитието на умения и желанието за истинско общуване.